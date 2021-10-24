شكرا لقرائتكم خبر عن لويس جارسيا: صلاح ينافس بنزيما وميسي على الكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد لويس جارسيا، نجم فريقي برشلونة وليفربول السابق، أن محمد صلاح بالتأكيد لديه فرص للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، نظرًا لتألقه كل مباراة، وقبل عدة مواسم كان البعض يطلقون عليه لقب لاعب الموسم الواحد.
وقال جارسيا، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن صلاح سجل العديد من الأهداف في موسمه الأول مع ليفربول، وفي الموسم الثاني فعل ذلك مجددا، وواصل التألق وقالوا أيضًا أنه لن يفعلها مجددا، واستمر في التألق، وهذا الموسم الأمر لا يتعلق فقط بتسجيله الأهداف، بل مشاركته مع الفريق في الملعب فهو يجذب انتباه لاعبي الخصوم، وبذلك يفتح المجال أمام زملائه للتسجيل".
وأضاف: "في هذه اللحظة صلاح ينافس ميسي وبنزيما اللذين كانا استثنائيين خلال العام، ويمكننا القول إنه سيكون من أهم اللاعبين في الأعوام المقبلة، وأنا بكوني مشجعا لليفربول شاهدت ما فعله في المباراة الماضية (ضد أتلتيكو مدريد) وأستمتع بكل ما يقدمه صلاح كل أسبوع، فهو يلعب بالمزيد من الثقة هذا العام، وأتمنى أن يواصل العمل بهذه الطريقة".
من ناحيته، يرى نجمنا المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن بإمكانه اللعب حتى سن الـ38 أو 39 عاما، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه بإمكانه الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم كل عام.
ودخل محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الثلاثين لأفضل لاعب في العالم، حيث سيتم الإعلان عن الفائز يوم 29 نوفمبر المقبل.
وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "يمكنني اللعب في المستوى الأعلى لسنوات عديدة، أعتقد أنني في أفضل حالة، يمكنني اللعب حتى أبلغ 38 أو 39!".
وأضاف: "لا يزال بإمكاني الفوز بجائزة البالون دور في الثلاثينيات من عمرك، انظر ميسي ورونالدو، آمل أن أفوز بها هذا الموسم!".
وتابع: "مانشستر يونايتد فريق صعب، لديهم فريق كبير سيقاتل من أجل اللقب، لكننا كذلك، علينا أن نفوز به، إنها مباراة بثلاث نقاط".
واختتم محمد صلاح: "عندما كنت أصغر سنا، كنت ألعب دائما بفريق ليفربول على البلاي ستيشن، لذلك كان هناك دائمًا ذلك الارتباط العاطفي بيني وبين النادي".
ويحتل محمد صلاح صدارة قائمة ترتيب الهدافين بـ7 أهداف، وهو نفس رصيد جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.