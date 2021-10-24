غزل المحلة يكشف عن الزى الجديد للفريق

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة صورة للزى الجديد الأساسى والاحتياطي الذى يرتديه اللاعبون خلال مباريات الدورى المصرى الممتاز الذى سوف ينطلق غدا الإثنين.

وعلى جانب آخر قام لاعبو فريق غزل المحلة، بقيادة محمد عودة، بصرف الشيكات الخاصة بالمستحقات، وذلك تحفيزا من قبل مسئولي النادى قبل أنطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقام مسئولو الأمن بمحافظة الغربية بمعاينة استاد غزل المحلة قبل الموافقة على استضافة مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز 2021 / 2022.

وكان مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة في استقبال المسئولين والاتفاق على كافة الأمور و تطوير أرضية ملعب المحلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأسفرت القرعة عن ترتيب مواجهات مثير لفريق غزل المحلة في الدوري العام بعدما ضرب الفريق موعدا مع المصري البورسعيدي في الجولة الأولى ثم مواجهة مرتقبة مع الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدورى، بينما يواجه الأهلى في الأسبوع الخامس من الدوري وبعده مباشرة يلتقى الإسماعيلي في الجولة السادسة، بينما يكون اللقاء مع بطل الدورى النادي الزمالك في الجولة الثامنة، ويختتم الفريق مبارياته بلقاء الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره المصرى يوم الخميس القادم على ملعب برج العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي يسعى الفريق المحلاوى من حصد أول ثلاث نقاط له تحت قيادة محمد عودة.