شريف إكرامى: تأهل بيراميدز أهم من أرقامى القياسية وأشكر الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد شريف إكرامى، حارس نادى بيراميدز، أن تأهل فريقه إلى دور الـ32 مكرر في بطولة الكونفدرالية أهم من أرقامه الشخصية، بعد الفوز على عزام يونايتد بهدف نظيف.

وقال شريف إكرامى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "علمت بموضوع الأرقام وعدد المباريات في أفريقيا في الموسم الماضى، ولم يكن في الحسبان ولكنى سعيد جدا بأنى أكثر حارس يخوض مباريات أفريقية مع الأندية المصرية وأشكر الأهلى اللى ساعدنى للوصول لهذا الرقم؛ لأنى لعبت معه 88 مباراة و12 مع بيراميدز".

وأضاف شريف إكرامى: "تأهل بيراميدز أهم أرقامى القياسية ونسعى لظهور بيراميدز بأفضل مستوى الموسم الجديد، ومنذ اليوم الأول وأنا أعمل بأقصى جهد عندى لحجز مكان أساسى في الفريق ولست صغيرا واخترت بيراميدز عن قناعة لأنه ناد كبير وتنافسى".

وتابع: "قدمت موسما جيدا في العام الماضى لكن هناك من سلط الضوء فقط على أخطائى لهدف معين، ولكنى ألقيت بالأخطاء خلف ظهرى وأفكر في المباريات المقبلة".

واستطرد: "جهاز المنتخب هو من يحدد إن كان باب المنتخب مفتوح أو لا وأنا لن أخرج في يوم من الأيام وأطالب بضمى ولست من نوعية الحراس التي تضغط في الإعلام والمدرب هو من يحدد اختياراتى وعلى الجميع أن يحترمها ويساند المنتخب".

وأردف: "عصام الحضرى المدرب غير عصام الحضرى اللاعب، لأنه كان لديه طموح للوصول لهذا المكان فبالتالى يهمه جدا أن ينجح في هذا المكان وسيسعى لضم الحراس التي ستنجحه، واعتقد أن هذا المركز مستقر في المنتخب حتى بعد إصابة محمد الشناوى، ونزول أبو جبل الذى قدم مباراة رائعة وأتمنى الشفاء للشناوى والعودة في أسرع وقت ممكن".

واختتم حارس بيراميدز: "الدورى الموسم الحالي سيكون تنافسيا أكثر من الموسم الماضى؛ لأن هناك أكثر من كيان دعم فريقه بشكل قوى، ولدينا دافع كبير من تحقيق شيء أهم من المركز الثالث الذى تحقق الموسم الماضى".