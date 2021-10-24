شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: الصفقات الجديدة ستساهم في تطور الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه استطاع عبور عقبة قوية، نظرا لأن عزام التنزاني كان منظما ويملك سرعات في الجانب الهجومي، موضحا أن فريقه بذل مجهودا كبيرا في المباراة من أجل تحقيق الفوز.

وأشار مدرب بيراميدز، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الوقت كفيل بتطور أداء بيراميدز، وخاصة أن الفريق سيشارك معه عدة صفقات جديدة في المرحلة القادمة، موضحا أن الفريق امتلك صفقات جديدة ولديه قدرات متميزة، ويحتاج الوقت من أجل التناغم في المرحلة القادمة.

وأوضح أن نادي هويدي ليس غريبا على الجهاز الفني لبيراميدز؛ لأن إيهاب جلال، مدرب سابق للفريق، كما أن تامر مصطفى مدرب هويدي منظم وله أسلوب تكتيكي مميز، موضحا أن بيراميدز يسعى لموسم مختلف، مؤكدا أن التتويج بلقب الدوري يحتاج إلى مجهود كبير والسعي لانطلاقة قوية في الدوري.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الفوز على عزام التنزانى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ 32 مكرر من البطولة، بعدما كانت انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.