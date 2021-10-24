شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن على جاهزية لاعبى الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على جاهزية اللاعبين لمواجهة سموحة المرتقبة غدا الاثنين في الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية.

وخاض اللاعبون مرانا قويا مساء السبت، شهد تصحيح بعض أخطاء التمركز والتسديد، كما حرص عماد المندوه على تكثيف التدريبات لحراس المرمى استعدادا للديربي السكندري.

ويغيب عن الاتحاد في مواجهة سموحة كل من بناجمين ونادر رمضان للإصابة، في حين لا يزال موقف هشام صلاح لم يتحدد بعد في ظل محاولات من الجهاز الطبي لتجهيزه، في الوقت الذى عاد فوزى الحناوى لتدريبات سيد البلد ليعلن جاهزيته.

وتأكد غياب بنجامين لـ3 أسابيع، في حين يغيب نادر رمضان، لاعب الفريق الجديد القادم من الإسماعيلى، لـ6 أسابيع، ليتأكد غيابه عن مباريات الفريق حتى الأول من ديسمبر المقبل.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نادى سموحة يوم الاثنين المقبل، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى موسم 2021/ 2022.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.



مران الاتحاد السكندرى (1)



مران الاتحاد السكندرى (2)



مران الاتحاد السكندرى (3)



مران الاتحاد السكندرى (4)



مران الاتحاد السكندرى (5)



مران الاتحاد السكندرى (6)



مران الاتحاد السكندرى (7)