شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد انتهاء مسيرتي الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد نهاية مسيرته داخل الملاعب، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر له فضل كبير عليه في مشواره.

وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي بيتي من صغري، ودائما ما يكون ارتباطي معه".

وأضاف، أن فريقي الأهلي والزمالك هما الأفضل في القارة الأفريقية حاليا، وأن مستواهما ثابت خلال السنوات الماضية.