شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الزمالك يتفق مع طارق حامد على تقاضي مليون دولار سنويا بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن منح إدارة الزمالك مهلة أخيرة للمغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لتجديد التعاقد معه.

وأكد كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، أن إدارة الزمالك منحت اللاعب مهلة أخيرة حتى التجمع الدولي المقبل للتوقيع، مشيرا إلى أنه حال عدم توقيعه سيكون قرار إدارة الزمالك ببيعه في يناير المقبل لتحقيق مكسب مادي من ورائه وعدم رحيله بالمجان.

وأكد أن إدارة نادي الزمالك استقرت على وضع مبلغ مليون دولار سنويا لتجديد التعاقد مع طارق حامد لاعب الوسط، موضحا أن إدارة الزمالك وضعت راتبا سنويا يبلغ مليون دولار لتجديد التعاقد مع اللاعب.

من ناحيته قال حسين السيد، عضو نادي الزمالك، إن هناك 9 لاعبين تنتهي عقودهم العام المقبل، ونرتب أولوياتنا حسب رؤية النادي، من الصعب الاتفاق مع اللاعبين التسعة دفعة واحدة، سنرتب ملف التجديد على 3 مراحل.