شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الزمالك يتفق مع طارق حامد على تقاضي مليون دولار سنويا بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن منح إدارة الزمالك مهلة أخيرة للمغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، لتجديد التعاقد معه.
وأكد كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، أن إدارة الزمالك منحت اللاعب مهلة أخيرة حتى التجمع الدولي المقبل للتوقيع، مشيرا إلى أنه حال عدم توقيعه سيكون قرار إدارة الزمالك ببيعه في يناير المقبل لتحقيق مكسب مادي من ورائه وعدم رحيله بالمجان.
وأكد أن إدارة نادي الزمالك استقرت على وضع مبلغ مليون دولار سنويا لتجديد التعاقد مع طارق حامد لاعب الوسط، موضحا أن إدارة الزمالك وضعت راتبا سنويا يبلغ مليون دولار لتجديد التعاقد مع اللاعب.
من ناحيته قال حسين السيد، عضو نادي الزمالك، إن هناك 9 لاعبين تنتهي عقودهم العام المقبل، ونرتب أولوياتنا حسب رؤية النادي، من الصعب الاتفاق مع اللاعبين التسعة دفعة واحدة، سنرتب ملف التجديد على 3 مراحل.
وتأهل فريق الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما كرر فوزه على توسكر الكيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما كان الفريق الأبيض قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد نيايو الوطني بكينيا بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.
سجل أهداف الزمالك كل من: يوسف أوباما بالدقيقة 11، وسيف الجزيري بالدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي ويوسف أوباما هدفين أخرين في الدقيقتين 72 و74 من زمن الشوط الثاني والمباراة.