شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: تم الاتفاق مع موسيمانى على التجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أزمة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر تمثلت في عدم تواجد التصريح الطبى خلال تواجدهم فى مطار القاهرة والانتظار لحين توافر التصريحات الطبية .
وقال سيد عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وليد سليمان، لاعب فريق الاهلى، سوف يعود إلى منزله خلال ساعات عقب الاطمئنان عليه بعمل بعض الفحوصات الطبية.
وأكد مدير الكرة بالنادي الاهلى أنه تم الاتفاق مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على تجديد التعاقد خلال جلسة مع مسئولى الاهلي قبل السفر إلى النيجر، موضحا أن النتائج القادمة للفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و دورى أبطال أفريقيا الفيصل فى حسم تجديد عقد المدير الفنى.
وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين، وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ عل اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.