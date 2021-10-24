شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: تم الاتفاق مع موسيمانى على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أزمة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر تمثلت في عدم تواجد التصريح الطبى خلال تواجدهم فى مطار القاهرة والانتظار لحين توافر التصريحات الطبية .

وقال سيد عبد الحفيظ، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وليد سليمان، لاعب فريق الاهلى، سوف يعود إلى منزله خلال ساعات عقب الاطمئنان عليه بعمل بعض الفحوصات الطبية.

وأكد مدير الكرة بالنادي الاهلى أنه تم الاتفاق مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، على تجديد التعاقد خلال جلسة مع مسئولى الاهلي قبل السفر إلى النيجر، موضحا أن النتائج القادمة للفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و دورى أبطال أفريقيا الفيصل فى حسم تجديد عقد المدير الفنى.