شكرا لقرائتكم خبر عن فيلكس: حسام حسن أفضل من لعبت معه.. وأتمنى تدريب الأهلي يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم الغاني أحمد فيلكس، نجم الأهلي والزمالك سابقا، أنه فخور باللعب في القلعة الحمراء مع جيل رائع، أبرزهم حسام حسن ورضا عبد العال ومحمود أبو الدهب.

وقال فيلكس، عبر تصريحات تليفزيونية، إن حسام حسن مهاجم متكامل، وأحمد كشري وعلي ماهر من أقرب زملائه، مشيرا إلى أن رضا عبد العال كان لاعبا رائعا مميزا، وأنه كان يحب اللعب بجوار حسام حسن لأنه مهاجم مميز.

وأضاف فيلكس إنه يتذكر التتويج بالألقاب مع الأهلي، وأنه لا ينسى مباراة انسحاب الزمالك والتتويج ببطولة الكأس على حساب المنصورة.