شريف إكرامي: نجحت في كسر رقم الحضري وأصبحت الحارس الأكثر مشاركة في أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - عبر شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن سعادته بعدما أصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في البطولات الأفريقية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر بتحقيق هذا الرقم.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه نجح في كسر رقم عصام الحضري، وأنه كان يعمل خلال الفترة الماضية على تحقيق هذا الرقم.

وقال حارس مرمى نادي بيراميدز، إن النادي الأهلي هو صاحب الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأن يصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في أفريقيا.

وتابع إن انتقاله إلى نادي بيراميدز جاء من أجل المشاركة فقط وعدم الجلوس بديلا، قائلا إنه لا توجد أزمة بينه وبين عصام الحضري مدرب الحراس في منتخب مصر، مشيرا إلى أنه يسعى للانضمام للمنتخب ويجتهد من أجل تحقيق ذلك.

وقال إكرامي إن عدم انضمامه للمنتخب الوطني يُسأل عنه الجهاز الفني للمنتخب، وأنا أضع تركيزي حاليا في الملعب فقط.