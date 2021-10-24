شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم: إلغاء عقوبة شيكابالا بسبب عدم خضوعه للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن سيد، رئيس لجنة صياغة لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إن تم إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب عدم خضوعه للتحقيق.

وأضاف أيمن في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن قرارات مركز التسوية واجبة النفاذ، وأن في حال أمتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ القرار من حق الزمالك اللجوء لمحكمة الكاس.