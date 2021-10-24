شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: حسابى تعرض للسرقة ولا أعلم شيئا عن شيك رئيس الأهلى لحكم مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، حقيقة ما نُشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى زعم أن رئيس الأهلى السابق محمود طاهر صرف شيكا للحكم إبراهيم نور الدين.

وقال الغندور، في تصريحات خاصة، أن حسابه تعرض للسرقة وليس مسئولا عما يُنشر عليه الآن، موضحا أنه يسعى لتقديم بلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت من أجل إخلاء مسؤوليته من أي شيء يُنشر على الحساب ومن أجل استعادته مرة أخرى.

وفى سياق آخر تدرس رابطة الأندية المحترفة، التراجع عن تحديد عدد الحكام الأجانب الذين يمكن لكل ناد استقدامهم لمبارياته على مدار الموسم الجديد، بعدما كان اتحاد الكرة اتفق مع الأندية على استقدام الحكام الأجانب 5 مباريات فقط لكل فريق.

وكشف مصدر برابطة الأندية، أن هذا الجزء غير منصوص عليه في لائحة الدوري ولا يوجد أي شيء يلزم الأندية بتنفيذ ذلك، ومن ثم فإن أي ناد قد يُخل بهذا الاتفاق دون وجود أي رد فعل تجاهه من الرابطة.

وتابع أن رابطة الأندية ستطلب عقد جلسة مع عصام عبد الفتاح خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة هذا الأمر، وبحث مدى إمكانية تنفيذه من عدمه خلال الموسم الجديد للدورى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جدول أول 8 جولات من المسابقة المحلية، حيث تعد أبرز المواجهات قمة الأهلي والزمالك التي تقرر إقامتها 5 نوفمبر المقبل في استاد القاهرة، ولقاء الأهلي والاسماعيلي يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة الأولى في استاد برج العرب، والزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر بملعب الإسماعيلية، والأهلي وبيراميدز يوم 25 ديسمبر في استاد السلام.