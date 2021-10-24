نشرة السبت.. الأهلي يكتسح الحرس الوطني.. وبيراميدز يتخطى بطل تنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 23 أكتوبر 2021.

أبو ريدة ضمن وفد فيفا للتفتيش على ملاعب مونديال 2026

موسيماني يوجه رسالة غامضة بعد التأهل لمجموعات الأبطال

بيراميدز يتخطى بطل تنزانيا بصعوبة في الكونفدرالية

رسميًا.. الزمالك يعلن الزي الاحتياطي للموسم الجديد

المصري يعبر سلطات الموارد بصعوبة ويتأهل لدور الـ 32 بالكونفدرالية

اشتباه بإصابة وليد سليمان بارتجاج بسيط

"انسحب بعد الفوز".. أهلي طرابلس يتأهل في الكونفدرالية "في غياب" بيشارا

مران الزمالك.. راحة لأبو الفتوح.. وتدريبات إضافية لأوناجم وروقا

الأهلي يكتسح الحرس الوطني ويتأهل لمجموعات دوري الأبطال

رابطة الأندية تعلن استضافة ملعب "بتروسبورت" لمباراة الزمالك وإنبي

تشيلسي يسحق نورويتش (7/0) ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

تعرف على قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد