يحيى: جودة لاعبي الزمالك أفضل من الأهلي.. وسيسيه بديل جيد لبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بالزمالك، أن أداء الفريق حاليا تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يسير بشكل مميز، مشيرا ً إلى الفريق الأبيض يملك حاليا لاعبين أفضل من الأهلي.

وقال يحيى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس 2 :" فكر كارتيرون مع الزمالك ناجح بنسبة كبيرة، ولاعبي الزمالك حاليا أفضل من الأهلي".

وأضاف:" جودة لاعبي الزمالك أفضل من الأهلي، وكان الأهلي يتفوق بسبب الاستقرار وعوامل لم تكن موجودة في الزمالك ورغم ذلك فالزمالك تفوق وحقق الدوري".

وتابع:" لا نحتاج لاعبيبن في خط الوسط لتعويض فرجاني ساسي ولدينا العديد من البدائل وإمام عاشور يمكنه القيام بنفس المهام، والزمالك يحتاج للاعب في خط الدفاع".

وأكمل:" الزمالك يملك فريق كامل يحتاج لتجديد عقوده، وهناك بعض اللاعبين يستحقوا الحصول على 15 مليون للتجديد مثل بنشرقي وطارق حامد".

واستطرد:" الزمالك يحتاج 30 مليون جنيه على الاقل كمقدم لتجديد عقود لاعبيه، والفريق يملك دكة بدلاء قوية على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين".

وأتم تصريحاته:" رزاق سيسيه بديل جيد لأشرف بنشرقي، ويجب أن يستمر بنشرقي مع الزمالك لانه يملك اسلوب مختلف عن اي لاعب في الفريق والتجديد له مطلب جماهيري".