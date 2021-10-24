أبو ريدة ضمن وفد فيفا للتفتيش على ملاعب مونديال 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتواجد هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفذي للاتحاد الأفريقي "كاف" ضمن فريق التفتيش على ملاعب كأس العالم 2026.

وسافر أبوريدة فجر السبت، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتفتيش على ملاعب المونديال الذي سيقام بتنظيم مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستمر تواجد أبوريدة في أمريكا مع الوفد الدولي لمدة أسبوع، يجري خلالها جولات على جميع ملاعب البطولة والوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الحدث.

وسيعود أبو ريدة إلى القاهرة، للتجهيز للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، كاف، والتي تستضيفها مصر في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

ويحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي بالقاهرة، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف، ورؤساء جميع الاتحادات الأفريقية التابعة للكاف.