إكرامي: لا أحب أن يقال بيراميدز بلا هوية.. والأهلي له الأولوية بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، بأنه لا يرغب في التعليق على أي شيء متعلق بانتخابات الأهلي لأنه حاليا ضمن عناصر فريق آخر، قائلًا بأن الأولوية بعد الاعتزال ستكون للأهلي.

وقال إكرامي عقب الفوز على عزام بطل تنزانيا، في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "كنا نعلم أننا نلعب أمام فريق منظم، وفي المباراة الأولى تعادلنا بدون أهداف، النتيجة تبدو جيدة، لكنها أسوأ نتيجة إيجابية يمكن أن يحققها أي فريق".

وتابع: "لعبنا لحسم المباراة في الشوط الأول، لكن ظروف المباراة لم تساعدنا، وأعتقد أن الأدوار التمهيدية لا ننتظر منها إلا التأهل للمرحلة التالية".

وأضاف: "الفريق الذي يرغب في تحقيق بطولة يجب أن يلعب للفوز على أي منافس، لقد عشت هذا الأمر أثناء اللعب مع الأهلي، وأتمنى أن أحقق البطولات مع بيراميدز أيضًا".

أما عن أهداف الفريق، فقال: "هدفنا خلال الموسم الحالي أن نصل لأبعد نقطة في كل بطولة نلعبها، لا أريد أن أقول الفوز بكل البطولات، لكن ما كنت أقوله حتى وأنا لاعب في الأهلي هو اللعب للوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وتحدث عن الوصول لـ100 مباراة في بطولات إفريقيا: "أشكر بيراميدز على مساعدتي في الفترة الماضية، وأشكر أيضًا بيتي النادي الأهلي الذي لعبت معه أكثر من 70% من المباريات التي خضتها إفريقيا".

وواصل: "اختار المكان الذي يكون لي فرصة أكبر من أجل المشاركة، كما أنني استمتع في المكان وإذا منحني المدير الفني فرصة المشاركة سأكون أسعد شخص، لكن لو المدرب لم يمنحني الفرصة سأكون محترف لأقصى درجة وأساعد كل زميل لي".

واستطرد: "مؤمن أن مركب الفريق دائما يجب أن تكون مستقرة أو ناجحة بغض النظر عن أي شخص موجود فيها".

أما عن موقفه من الانضمام للمنتخب في وجود عصام الحضري مدربًا للحراس قال: "لا يوجد مشكلة على الإطلاق في انضمامي للمنتخب بوجود عصام الحضري، لأني أعتقد أن كل مدرب يرغب في النجاح، والشخصنة في هذه الأمور غير جيدة، هو (الحضري) لم يعد حارس مرمى، وعليه أن يعمل لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المنتخب".

وتحدث عن ترشح حسام غالي لعضوية مجلس إدارة الأهلي: "حسام غالي أخي وصديقي، لكني الآن لاعب في نادي بيراميدز، ولا استطيع التعليق على انتخابات الأهلي، فقط أنا أتمنى التوفيق لغالي إذا اختار المجال الإداري ويرغب في الاستمرار به".

واختتم قائلًا: "لا أحب التعليق فقط على الأهلي الآن، لأنني لاعب في بيراميدز، ولا أرغب أن يقال بأنه ناد بلا هوية، سيأتي موعد الحديث عن الأهلي لكن بعد نهاية مسيرتي مع كرة القدم، وسيكون له الأولوية في أي خطوة مقبلة لي".