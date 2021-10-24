موسيماني يوجه رسالة غامضة بعد التأهل لمجموعات الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رسالة غامضة بعد قيادة فريقه لبلوغ دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن العاصفة قادمة مرة أخرى.

وكتب موسيماني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد المباراة: "لقد تعلمت أنه في كرة القدم لا تخسر عندما تسقط، تخسر عندما لا تنهض".

وأضاف: "تحلى بالصبر، انتظر حتى تمر العاصفة، سيكون هناك قوس قزح في انتظارك".

وأتم المدير الفني للأهلي قائلا: "بالمناسبة، العاصفة لا تزال قادمة مرة أخرى. إنها دورة".

وتأهل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في النيجر قد انتهى بالتعادل 1/1.