بيراميدز يتخطى بطل تنزانيا بصعوبة في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تخطى فريق بيراميدز منافسه عزام يونايتد بصعوبة بالفوز على بطل تنزانيا بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق مدافع الفريق علي جبر في الدقيقة (29) لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف الأسبوع الماضي.

وجاء تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي - إبراهيم عادل.

تفاصيل المباراة

محمد حمدي في الدقيقة 20 قام بعرضية رائعة من الجهة اليسرى تصل على رأس تراوري لكن ترتطم الكرة في العارضة وتتحول لضربة مرمى.

بيراميدز انتظر حتى الدقيقة 29 لكي يسجل الهدف الأول له في المباراة والبطولة عن طريق مدافع الفريق علي جبر.

الهدف جاء بعد عرضية رائعة من نبيل عماد "دونجا" يحولها أحمد سامي برأسية في مرمى الفريق التنزاني وترتد من الحارس أمام علي جبر ليحولها في الشباك وتصبح النتيجة (1-0).

فريق عزام كاد أن يسجل التعادل في الدقيقة 32 بعد تمريرة خاطئة من شريف إكرامي يسددها لاعب الفريق التنزاني لكن إكرامي ينقذ فريقه ويبعد الكرة بنجاح.

وحاول إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أن يسجل الهدف الثاني في المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 تمر الكرة بجوار القائم بقليل لينتهي أحداث الشوط الأول بتقدم بطل مصر بهدف دون رد.

وعاد إيريك تراوري في الدقيقة 52 ليحاول أن يسجل هدفًا في شباك بطل تنزانيا لكن حارس فريق عزام يتألق ويبعد الكرة لركنية.

تراوري أتيحت له فرصة من داخل منطقة الجزاء ليسدد من أمام المرمى لكن حارس عزام يُبقي على حظوظ فريقه.

وشهدت الدقيقة 69، أخطر فرص المباراة لصالح فريق عزام يونايتد بعد كرة رأسية كادت أن تتحول في شباك بيراميدز إلا أن محمد حمدي أنقذ فريقه وأبعد الكرة من خط المرمى.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين كاد رمضان صبحي أن يسجل هدف بيراميدز الثاني بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل لكن رمضان يهدر الفرصة.