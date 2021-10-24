تعرف على موعد مباراة الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة لها، في قمة الجولة التاسعة والمقرر إقامتها على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

تتجة الأنظار الى مدينة ميلانو لمشاهدة قمة القمم الايطالية بين الانتر ويوفنتوس في الجولة التاسعة من الكالتشيو على ملعب جوزيبي مياتزا.

وسيسعى يوفنتوس لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري الايطالي حيث حقق السيدة العجوز الفوز في آخر 4 مباريات متتالية.

في الجهة المقابلة تعرض إنتر ميلان للخسارة أمام لاتسيو في الجولة الماضية بالدوري الايطالي، قبل أن يعوضها بالفوز على شيريف في دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الانتر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مبارتين، وتعرض الأفاعى لهزيمة واحدة.

في المقابل يحتل يوفنتوس المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مبارتين، وتعرض لهزيمتين.

موعد مباراة الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي

يحين موعد مباراة الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي يوم الاحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “ماوريتسيو مارياني”.

القنوات الناقلة لمباراة الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي

تنقل مباراة الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي على قناة Lega Serie A YouTube بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

كما تنقل المباراة على أكثر من قناة حول العالم منها (Sport TV2 Potugal، BT Sport 1 HD، Eleven Sports 2 HD)، بالأضافة الى قناة (Nova Sports 4 HD، CBC Sport HD، DAZN 1HD Italia، Max Sport 3 HD، Super Sport Football).

جدير بالذكر ان الفريقين قد ألتقي من قبل في 176 مباراة حقق نادي يوفنتوس الفوز في 85 مباراة بينما حقق نادي إنتر ميلان الفوز في 47 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 44 مباراة.

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