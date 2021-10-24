موعد مباراة العراق وجزر المالديف في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة العراق وجزر المالديف مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

تستضيف البحرين مباريات المجموعة الثالثة من الفترة 25 أكتوبر الجاري حتى يوم 31، والتي تضم منتخب البحرين وافغانستان، بجانب العراق وجزر المالديف.

وسيتطلع منتخب العراق الاولمبي إلى تحقيق أول ثلاث نقاط على حساب أضعف خصوم المجموعة «منتخب جزر المالديف» في المباراة التي ستقام على استاد المحرق، وذلك قبل صدامه القوي مع افغانستان في الجولة الثانية، ثم البحرين في الثالثة.

وظهر منتخب العراق تحت 23 عاما بمستويات فنية رائعة ببطولة غرب اسيا 2021، وتصدر مجموعته التي ضمت فلسطين، الإمارات، لبنان، برصيد 7 نقاط، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام السعودية بهدفٍ دون رد.

وسيفتقد المنتخب العراقي في تلك التصفيات خدمات نجمه المحترف في صفوف مانشستر يونايتد تحت 23 عاما «زيدان إقبال» لعدم موافقة ناديه على التحاق اللاعب بالتصفيات لكونها خارج أيام الفيفا، كما سيغيب لاعب كريستال بالاس «كاردوا كاميران»، وحارس فالكينبري السويدي «نديم نادر» بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

ما هو موعد مباراة العراق وجزر المالديف في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة العراق وجزر المالديف على استاد المحرق بالبحرين، في تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية والعراق، 17:15 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وجزر المالديف تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة العراق وجزر المالديف تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى القناة الرابعة العراقية.

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