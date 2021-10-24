ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم..الهلال ينتفض

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نتائج مباريات اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، لحساب الجولة التاسعة، والتي شهدت فوز الهلال وأبها.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض انتزع الهلال فوزاً صعباً على الرائد بنتيجة 3-2، لحساب منافسات المرحلة التاسعة ببطولة الدوري السعودي 2021/2022.

وشهدت المباراة تألق الأرجنتيني لوسيانو فيتو بتسجيل هدفين متتاليين لنادي الهلال خلال الشوط الثاني، وتعادل الرائد بعد ذلك، قبل أن يخطف جوميز هدف الانتصار في الثوان الأخيرة.

وبهذا الانتصار، رفع نادي الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويصبح الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد 3 نقاط، مع إمتلاك الزعيم لمباراتين مؤجلتين أمام الفيحاء في الجولة الرابعة، والنصر في الجولة الثامنة.

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وفي مباراة آخرى، كرّس أبها عقدته أمام الفتح وفاز عليه 3-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

تعاقب على تسجيل ثلاثية أبها، الهولندي ميتشل تي فريدي (3) وفهد الجميعة (7) والتونسي سعد بقير (75، فيما سجل هدف الفتح الوحيد البيروفي كريستيان كويفا (42 من ركلة جزاء).

ورفع أبها الذي حقق فوزه الثاني توالياً، رصيده إلى 10 نقاط، في حين بقي الفتح على رصيده السابق 12 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

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ومن المقرر ان تختتم الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” الاحد الموافق 24 أكتوبر 2021 بمباراة النصر والاتفاق.

ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 9

1- ضمك (18 نقطة) – لعب 9 مباريات

2- الاتحاد (17 نقطة) لعب 9 مباريات

3- الشباب (15 نقطة) لعب 9 مباريات

4- الهلال (15 نقطة) لعب 7 مباريات

5- الفيحاء (13 نقطة) لعب 8 مباريات

6- النصر (12 نقطة) لعب 6 مباريات

7- الفتح (12 نقطة) لعب 9 مباريات

8- الاهلي (11 نقطة) لعب 9 مباريات

9- الفيصلي (11 نقطة) لعب 9 مباريات

10- الرائد (11 نقطة) لعب 9 مباريات

11- الحزم (10 نقاط) لعب 9 مباريات

12- ابها (10 نقاط) لعب 9 مباريات

13- الباطن (9 نقاط) لعب 9 مباريات

14- الطائي (7 نقاط) لعب 8 مباريات

15- الاتفاق (7 نقاط) لعب 8 مباريات

16- التعاون (4 نقاط) لعب 9 مباريات