موعد مباراة قطر واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر واليمن مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بتصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

يتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الأولى التي تضم سوريا وسريلانكا، وستقام جميع مبارياتها في «قطر» خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل.

وسيبحث صاحب الأرض «منتخب قطر الاولمبي» عن تحقيق الفوز وخطف أول ثلاث نقاط، على أمل أن يقترب من خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات بتحقيق الفوز الثاني تواليًا حين يلاقي «سريلانكا» في الجولة الثانية.

وخاض منتخب قطر تحت 23 عاما مباراتين تحضيريتن أمام الكويت الاولمبي، خسر في المواجهة الأولى بهدفٍ دون رد يوم 15 أكتوبر الجاري، وتعادل في الثانية بنتيجة (2-2) يوم 18 من الشهر ذاته.

على الجهة المقابلة، لن يتنازل منتخب اليمن الاولمبي عن تحقيق الثلاث نقاط، بعدما قدم مستويات جيدة في بطولة غرب اسيا، التي غادرها من الدور الأول، على الرغم من فوزه على عمان 1-0، والتعادل مع الكويت 1-1، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الأردن 1-2.

وحصل منتخب اليمن تحت 23 عاما على دفعة معنوية قوية بانضمام القائد ناصر محمدوه إلى المعسكر الحالي، بعدما حصل على موافقة ناديه الميناء العراقي.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

ما هو موعد مباراة قطر واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة قطر واليمن على استاد خليفة الدولي، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور مجموعات تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية وقطر، 19:00 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر واليمن تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة قطر واليمن تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

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