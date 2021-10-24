موعد مباراة السعودية واوزبكستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية واوزبكستان مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

يتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التي تستضيف مبارياتها «اوزبكستان» خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، والتي تضم الكويت وبنجلاديش.

وكان من المقرر إقامة منافسات المجموعة الرابعة في الكويت، غير أنها قدمت اعتذارًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عدم استضافة المباريات لعدم حصول وفد منتخب بنجلاديش على لقاح فيروس كورونا.

وسيسعى منتخب السعودية الاولمبي إلى تحقيق الانتصار على صاحبة الضيافة اوزبكستان، وإرسال رسالة تحذير إلى منافسيه على بطاقة التأهل إلى كأس اسيا 2022، الكويت وبنجلاديش.

ويمر المنتخب السعودي تحت 23 عاما بفترة جيدة، واستغل بطولة غرب آسيا من أجل إعداد لاعبيه للتصفيات، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب لصالح شقيقه منتخب الاردن.

على الجهة المقابلة، يشارك منتخب اوزبكستان الاولبمي في التصفيات من أجل إعداد لاعبيه للمشاركة في البطولة التي ستقام على أراضيه في العام المقبل.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

ما هو موعد مباراة السعودية واوزبكستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة السعودية واوزبكستان في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش، 16:35 بتوقيت مصر، 17:35 بتوقيت السعودية، 18:35 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واوزبكستان تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة السعودية واوزبكستان تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة شركة الرياضة السعودية SSC.