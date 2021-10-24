اهداف مباراة اليوم بين الرجاء واويلرز في دوري ابطال افريقيا «ثنائية جديدة للنسور الخضر»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الرجاء المغربي واويلرز الليبيري في الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات السبت 23-10-2021.

كرر نادي الرجاء تفوقه على اويلرز، وفاز عليه بنفس نتيجة الذهاب (2-0) في المباراة التي أقيمت اليوم على المركب الرياضي محمد الخامس بـ إياب الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا ليتأهل إلى دور المجموعات.

وفاز الرجاء على اويلرز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الكبير لمراكش في المغرب بهدفين نظيفين، حملا توقيع حسين رحيمي ومحمود بنحليب.

وأقيمت مباراة الذهاب في المغرب بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بمنع ليبيريا من استضافة أي مباراة في بطولة قارية لعدم جاهزية ملاعبها.

ودخل الرجاء مباراة اليوم أمام اويلرز بالتشكيلة التالية: أنس الزنيتي، عبدالإله مدكور، أسامة سوخان، إلياس الحداد، مروان هدهودي؛ محمد زريدة، زكرياء الوردي، فابريس نجوما؛ الحسين رحيمي، محمود بنحليب، عبد الله فرح.

وضغط النسور الخضر على الضيوف منذ البداية، ونجح محمود بنحليب في خطف هدف التقدم الأول عند الدقيقة السابعة، بعدما اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية باغتت الحارس وسكنت شباكه.

وكان الرجاء قريب من زيارة الشباك مجددًا في الدقيقة العاشرة حين مرر بنحليب كرة بينية إلى الحسين رحيمي انفرد على إثرها بالمرمى ولكنه سدد في أقدام الحارس.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط أضاع الحسين رحيمي فرصة أخرى محققة للتسجيل، بعدما سدد كرة رأسية خارج المرمى الخالي من حارس المرمى الذي خرج من مرماه لحرمان نجوما من الكرة على الجهة اليمنى.

وتألق حارس اويلرز من أمام نجوما في الدقيقة (16)، حين تصدى لرأسيته القوية ببراعة، قبل أن تنقذ العارضة فريق الرجاء من هدف محقق، بعدما أرسل الظهير الأيمن للفريق الليبيري كرة عرضية حولت مسارها نحو مرمى أنس الزنيتي المتقدم.

واستغل المدافع أسامة سوخان خطأ حارس اويلرز بعدما خرج من مرماه في محاولة لإبعاد كرة عرضية، وضربها رأسية لتتهادى داخل الشباك الخالية عند الدقيقة (25).

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أهدر بنحليب فرصة الهدف الثالث بعدما انفرد بالمرمى من الجهة اليمنى وسدد كرة مرت من فوق قدم الحارس بجاور القائم وخرجت إلى ضربة مرمى.

واصل الرجاء ضغطه على اويلرز في الشوط الثاني لمضاعفة النتيجة، لكنه وجد تألق الحارس الذي تصدى لرأسية جديدة قوية من نجوما في الدقيقة (50)، كما حرم الحسين رحيمي من زيارة الشباك بالتصدى لتسديدته من انفراد في الدقيقة (66)، ورأسية جديدة في الدقيقة (80).

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، حيث أخفق اويلرز في تهديد مرمى الزنيتي في ظل مجاراة نادي الرجاء الأمور، حفاظًا على لاعبيه من أي إصابة، لتنتهي المباراة بنتيجة (2-0) لصالح الفريق المغربي.

اهداف مباراة اليوم بين الرجاء واويلرز في دوري ابطال افريقيا