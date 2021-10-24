بايرن ميونخ يعزز صدارته للبوندسليغا بفوز كبير ودورتموند يلاحقه

المنامة - ياسر ابراهيم - عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه هوفنهايم 4-0، في الوقت الذي فاز فيه بوروسيا دورتموند على مضيفه أرمينيا بيلفيلد 3-1 اليوم السبت بالجولة التاسعة للبوندسليغا.

وفي مباريات أخرى بالجولة ذاتها، فاز لايبزغ على ضيفه غرويتر فورت 4-1، كما فاز فرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ 2-0.

ومع وجود يوليان ناغلزمان مدرب بايرن في العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، واصل الفريق البافاري التسجيل بغزارة.

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى بايرن شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع سيرج غنابري والقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 16 و30.

وألغى الحكم هدفا سجله غنابري في الدقيقة 8 بعد الرجوع لتقنية "فار".

وقبل 8 دقائق من نهاية المباراة، أحرز المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثالث للنادي البافاري، وبعدها بـ5 دقائق سجل الجناح الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 11 نقطة في المركز العاشر ورصيد بيلفيلد عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد شوكو أرينا، تقدم دورتموند بـ3 أهداف عن طريق إيمري تشان من ضربة جزاء في الدقيقة 31، وماتس هوميلز في الدقيقة 45، وجودي بيلينغهام في الدقيقة 72.

وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق، رد فابيان كلوس بهدف من ضربة جزاء لبيلفيلد.

المصدر: الالمانية