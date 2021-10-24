الامارات | راشد بن دلموك يفتتح ملتقى «دبي لشركاء الفروسية» بحضور 50 شركة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن دلموك يفتتح ملتقى «دبي لشركاء الفروسية» بحضور 50 شركة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، أمس، «ملتقى دبي لشركاء الفروسية» في مضمار «ميدان» العالمي، بمشاركة واسعة من نخبة صناع القرار ومُلاك الخيل، وأكثر من 50 شركة عالمية مختصة في قطاع الفروسية، وذلك في إطار المكانة الرائدة لإمارة دبي وجهةً عالميةً لصناعة الفروسية ومستلزماتها.

وفي هذه المناسبة أعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بالإقبال الكبير والمشاركة المميزة من مختلف الشركات المعنية بعالم صناعة الخيل والفروسية، لاسيما أن الملتقى الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، يعد بمثابة فرصة لالتقاء مربّي الخيول من مختلف أرجاء العالم، من أجل التعرف إلى أحدث الابتكارات والمنتجات المعنية بهذا القطاع.

وقال الشيخ راشد بن دلموك: «في إطار التوجيهات المستمرة والدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرياضة الآباء والأجداد، سيتم تنظيم الملتقى بصورة سنوية بعد الانطلاقة الناجحة والإقبال الكبير، من قبل العديد من المُلاك والمدربين وصناع القرار، على حضور الملتقى».

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك بالنقلة النوعية المتواصلة لرياضة الفروسية وسباقات الخيل، بفضل الدعم الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل أصحاب السمو الشيوخ، والجهود المتواصلة لفريق العمل الذي يسعى دائماً لتقديم الصورة المشرفة لدولة الإمارات، مؤكداً استمرار العمل لضمان نمو وازدهار رياضة الفروسية عبر إعداد خطة واضحة المعالم، من أجل تقديم كل ما يلبي طموحات وتطلعات مجتمع رياضة الفروسية والمهتمين بسباقات الخيل.

حضر الملتقى، الذي نظمه نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، المهندس محمد سعيد الشحي، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، اللواء خبير محمد عيسى العظب، وعضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، وعدد من المسؤولين والمدربين والمهتمين بقطاع الفروسية وصناعة الخيل وممثلي وسائل الإعلام.

وشهد الملتقى إقبالاً كبيراً في نسخته الأولى، خصوصاً أنه يعد منصة التقاء مهمة للتعرف إلى أحدث الابتكارات والأفكار، التي قد تخدم كل الأطراف المعنية في عالم صناعة الخيل.

جدير بالذكر أن تنظيم ملتقى دبي لشركاء الفروسية، يأتي في إطار حرص نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل على إطلاق المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع الفروسية، خصوصاً في ظل الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه دبي بقطاع الفروسية في العالم، لاسيما أنها تحتضن الحدث العالمي الضخم المتمثل في «كأس دبي العالمي»، الذي يبلغ إجمالي قيمة جوائز أشواطه المالية 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس، إضافة إلى احتضان الإمارات العديد من السباقات في مختلف مدن وإمارات الدولة، التي تشهد مشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم.

إقبال كبير للشركات العالمية

أشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إلى أن المهتمين بالخيل يبحثون دائماً عن أفضل الخيارات والحلول في مستوى التغذية، أو استخدام التكنولوجيا الحديثة، أو غيرها من المنتجات التي قد تسهم في عملية التطوير للمُلاك أو المدربين على حد سواء، موضحاً أن الملتقى، بما يضمه من أجنحة، يخدم بصورة مباشرة كل المهتمين بهذا القطاع، خصوصاً في ظل وجود تنوع سيسهم في إثراء ساحة الفروسية بكل ما هو جديد.

راشد بن دلموك:

• «الملتقى يخدم بصورة مباشرة كل المهتمين بالقطاع، ويسهم في إثراء ساحة الفروسية».

• «رياضة الآباء والأجداد تحظى بكل الدعم المطلوب، وفرسان الإمارات لهم بصمتهم في مختلف السباقات العالمية».

• «الإمارات تحتضن سنوياً العديد من السباقات، وتشهد مشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم».

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