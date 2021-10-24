الامارات | 174 سباحاً يتنافسون على ألقاب بطولة العرب في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 174 سباحاً يتنافسون على ألقاب بطولة العرب في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد أبوظبي، اليوم، انطلاق البطولة العربية الأولى للسباحة الخاصة بمختلف الفئات العمرية (25 متراً)، وتنظم في مسبح مدينة محمد بن زايد، الذي يشهد تنظيم أول بطولة رسمية منذ افتتاحه في عام 2019.

ويشهد الافتتاح الدكتور حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطه الكشري، رئيس الاتحاد العربي للسباحة، وسلطان السماحي، رئيس اتحاد السباحة، وعدد كبير من رؤساء اتحادات السباحة العربية، وكبار المسؤولين. ويتنافس على ألقاب البطولة، 174 سباحاً من 16 دولة عربية، إلى جانب مشاركة 20 سباحاً يمثلون الإمارات. ومن أبرز النجوم العرب المشاركين، البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي، صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو.

ويقام على هامش البطولة المستمرة حتى 27 الجاري، اجتماع الجمعية العمومية واجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي 25 الجاري. وتعتبر مؤهلة إلى بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام في أبوظبي ديسمبر المقبل. وقال رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: أبوظبي ستكون شاهدة على أكبر تجمع للسباحة العربية بعد توقف طويل. وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وذلك في مواجهة كل التحديات والنجاح في استضافة البطولة التي ستكون خير استعداد لاستقبال أسرة السباحة العالمية في بطولة العالم المقبلة.

من البطولة

■ يشارك المنتخب بـ20 سباحاً وسباحة ضمن المراحل السنية، بينما يمثل عمر الحمادي الإمارات في فئة العمومي.

في جانب آخر، تأكد غياب سباحة المنتخب ليلى الخطيب، التي كانت توّجت بثلاث ميداليات ذهبية في البطولة العربية الماضية بالمغرب، بسبب خضوعها لبرنامج إعداد خاص في بريطانيا.

■ يغيب منتخب مصر للكبار عن البطولة، حيث حضر بفئتي 14-15 سنة فقط، بسبب عودة المنتخب المصري للعموم متأخراً من البطولة الإفريقية التي أقيمت في غانا.

■ اعتمد الاتحاد الدولي بطولة العرب الأولى للفئات العمرية 25 متراً، لتكون مؤهلة إلى بطولة العالم للألعاب المائية التي ستقام في أبوظبي شهر ديسمبر المقبل.

■ شهد حضور البطل الأولمبي الذهبي التونسي أحمد الحفناوي، صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، استقبالاً خاصاً، كما من المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً خاصاً له.

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