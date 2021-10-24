الامارات | المحطة العاشرة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة بولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن المحطة العاشرة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف بولندا، اليوم، المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ28، وذلك في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، في ختام المحطات الأوروبية للكأس. وتشهد جولة بولندا مشاركة تسعة خيول تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا، للتنافس على لقب السباق الذي يقام لمسافة 2400 متر، ضمن فئة (ليستد)، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق. ويشارك في القمة البولندية نخبة الخيول العربية من أجل الظفر بلقب الكأس الغالية، حيث تسجل إسطبلات الخالدية التي تعود ملكيتها إلى الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، حضوراً مميزاً وقوياً كالعادة في سباقات المحطة البولندية، حيث تشارك بأربعة خيول مرشحة لاقتناص اللقب، ويتقدم المرشحين (رسمي الخالدية)، إلى جانب (ميار الخالدية)، كما تضم قائمة المشاركين: (بطل نسخة 2020 الجواد دراجون إلى جانب جنرال ليدي، ويلكي داكريس، جاتسبي دي بوزولس وايكرون).

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