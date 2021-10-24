الامارات | الوحدة يعمّق جراح «الصقور» برباعية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعمّق جراح «الصقور» برباعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّل فريق الوحدة تأخره أمام فريق الإمارات بهدف نظيف في الشوط الأول، إلى فوز ثمين بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 11 نقطة، فيما تعمقت أزمة فريق الإمارات، إذ بقي من دون رصيد في مؤخرة ترتيب فرق الدوري، بعدما تلقى الخسارة السابعة على التوالي.

ومثّل الطرد المبكر للاعب الإمارات، فراس صالح، «46» لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بجانب دخول لاعبي الوحدة، إسماعيل مطر وخليل إبراهيم، في الشوط الثاني، نقطة التحول في المباراة لمصلحة الوحدة، وفقد فريق الإمارات أيضاً في الدقائق الأخيرة خدمات حارسه علي صقر بعد طرده بالبطاقة الحمراء.

ورغم تأخره في الشوط الأول بهدف سجله لاعب فريق الإمارات، الإيفواري جوزيف قنادو، «31»، إلا أن الوحدة قلب الطاولة لمصلحته في الشوط الثاني، وسجل أربعة أهداف، بدأها اللاعب البديل، خليل إبراهيم، بهدف التعادل «54» قبل أن يضيف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني «61»، وسدد البرتغالي فابيو مارتنيز الهدف الثالث «77»، وأضاف المحترف السوري عمر خربين الهدف الرابع «94».

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