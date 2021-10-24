الامارات | منتخب السيدات يواجه ميانمار

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يواجه ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه منتخب السيدات في كرة القدم، اليوم، نظيره ميانمار الساعة العاشرة صباحاً في استاد عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند 2022، وذلك لحساب المجموعة الرابعة. وكان المنتخب تمكن من حصد ثلاث نقاط خلال الجولتين الماضيتين من التصفيات، حيث فاز في الجولة الأولى على غوام وخسر من لبنان. ويتساوى المنتخب مع لبنان بالنقاط الثلاث في المركز الثاني، بينما يتصدر ميانمار برصيد ست نقاط، ويتذيل غوام المجموعة دون نقاط.

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