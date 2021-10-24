الامارات | متفرقات.. شباب الأهلي يهزم مليحة ويعزز صدارة دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. شباب الأهلي يهزم مليحة ويعزز صدارة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز فريق شباب الأهلي لكرة اليد، صدارة الدوري، بعد فوزه أول من أمس، على مضيفه مليحة بفارق هدفين، وبنتيجة (26-24)، في الجولة الخامسة من الدور التمهيدي. ورفع شباب الأهلي رصيده في المركز الأول إلى النقطة 13، بفارق أربع نقاط عن الشارقة والنصر، فيما تجمد رصيد مليحة عند النقطة السادسة والمركز السابع.

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