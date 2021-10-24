الامارات | متفرقات.. «مياه مسافي» راعياً لـ «الشعفار جميرا للدراجات»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. «مياه مسافي» راعياً لـ «الشعفار جميرا للدراجات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع، أول من أمس، فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية وشركة مياه مسافي بمقر الشركة في دبي، اتفاقية رعاية لعام، قابلة للتجديد.

ومثل فريق الشعفار، أسامة الشعفار، مؤسس الفريق رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وسعود الغرير، ممثلاً عن الشركة. وأكدت «مسافي» أن الرعاية تتماشى مع أهداف وتطلعات الفريق لنشر ثقافة اللعبة.

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