الامارات | 5 عوامل وراء تفوق النصر.. وانهيار دفاع «الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل وراء تفوق النصر.. وانهيار دفاع «الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد النصر ثلاث نقاط مهمة على حساب مضيفه الشارقة بالفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس، في استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، ليستعيد «العميد» شخصيته ويبلغ النقطة 13. في المقابل ظهر الشارقة عاجزاً هجومياً ومنهاراً دفاعياً.

وتقف خمسة عوامل وراء الفوز المهم للنصر، بينها الأداء الجماعي المنظم للفريق، والقوة الهجومية الضاربة لـ«العميد»، واستغلال الكرات المرتدة بشكل جيد، وضعف دفاع الشارقة وانهياره، إلى جانب تألق ضياء السبع الذي سجل هدفين من الثلاثة، وكذلك افتقاد الشارقة للحلول الهجومية، حيث لم تظهر خطورة الثنائي الكنغولي بن مالانغو والبرازيلي بيرنارد دوراتي.

وقال مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، في تصريح صحافي: «الشارقة لم يكن سيئاً، لكنه لم يستغل الفرص، ومشكلتنا الوحيدة في الهجوم». وأضاف: «الفريق بحاجة إلى عمل كبير، لاسيما في الجانب الهجومي».

من جانبه، قال مدرب النصر، رامون دياز، في المؤتمر الصحافي: «فزنا في واحدة من أقوى المباريات، والمباراة كانت غنية للنصر هجومياً، ونتمنى أن نستمر على هذا المنوال».

في جانب آخر، غادر مستشفى القاسمي في الشارقة لاعب النصر، طارق أحمد، معافى بعدما نقل إليه إثر إصابته في الدقيقة 15 من الشوط الأول، نتيجة حالة اصطدام إثر كرة مشتركة، فيما أكد مدرب النصر دياز أن حالة اللاعب مستقرة.

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