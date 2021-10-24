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الامارات | متفرقات.. «كيماري» بشعار «غودولفين» ينشد لقب «بري رويال أوك» الفرنسي

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب «كيماري» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لتحقيق انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يواجه اليوم تحدي 11 من نخبة الخيول، في المنافسة على لقب سباق «بري رويال أوك» على مضمار «لونغشام» الفرنسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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