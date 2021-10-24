الامارات | متفرقات.. «كيماري» بشعار «غودولفين» ينشد لقب «بري رويال أوك» الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. «كيماري» بشعار «غودولفين» ينشد لقب «بري رويال أوك» الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتأهب «كيماري» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لتحقيق انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يواجه اليوم تحدي 11 من نخبة الخيول، في المنافسة على لقب سباق «بري رويال أوك» على مضمار «لونغشام» الفرنسي.

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