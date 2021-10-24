الامارات | الشارقة يستغني عن العنبري

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستغني عن العنبري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، على صفحة النادي الرسمية في «تويتر»، تغيير مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري، عقب الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام النصر، أول من أمس، بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ليتجمد رصيد الفريق عند 12 نقطة في المركز الخامس.

وأعلن الشارقة تعيين الإسباني خوان كارلوس مدرباً مؤقتاً للفريق.

ووجهت شركة كرة القدم الشكر للمدرب الوطني، عبدالعزيز العنبري، على ما قدمه، علماً بأن العنبري تولى تدريب الفريق عام 2017، وحقق معه بطولة الدوري في 2019، وكذلك لقب كأس السوبر الإماراتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news