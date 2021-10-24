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الامارات | رمسة ملاعب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغييرات

يتوقع مراقبون حدوث بعض التغييرات الإدارية داخل اتحاد لعبة جماعية، في أعقاب انتقادات إعلامية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالت منظومة العمل الإداري داخل الاتحاد المعني.

انتقادات

انتقد مشجعو أحد أندية دوري المحترفين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة النادي بشدة لعدم قيامها بدعم الفريق بعناصر مميزة من اللاعبين، وعدم معالجة الأخطاء الفنية، ما تسبب في تراجع نتائج الفريق، محذرين من التضحية بالمدرب وجعله شماعة لإخفاقها.

صافرة

علمت «الإمارات اليوم» أن الحكام الدوليين الثلاثة في كرة القدم، الذين اعتذروا عن إدارة مباريات ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، لظروف خاصة بكل منهم، سيعودون للتحكيم مجدداً اعتباراً من الجولة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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