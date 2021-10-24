الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
برينتفورد - ليستر سيتي 17:00
وست هام يونايتد - توتنهام 17:00
مانشستر يونايتد - ليفربول 19:30
إشبيلية - ليفانتي 16:00
برشلونة - ريال مدريد 18:15
ريال بيتيس - رايو فاليكانو 20:30
أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 23:00
روما- نابولي 20:00
إنتر ميلان - يوفنتوس 22:45
الدوري الفرنسي
مارسيليا - سان جيرمان 22:45
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