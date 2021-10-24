سهام فارس الجنوب تصطاد الصدارة بجدارة

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وخطف ضمك الذي يقوده المدرب الكرواتي كريشمير ريزتش، الأنظار نتيجة المستوى المبهر والنتائج الإيجابية التي ظل يقدمها في الموسم الحالي، توجها بالحصول على 19 نقطة مهدت له الجلوس على الصدارة.
واستفاد ضمك كثيرا من فوزه الثمين على الحزم بنتيجة 1/ 0 أمس الأول في الجولة التاسعة، كما استفاد كثيرا من خسارة الاتحاد 0/ 2 أمام ضيفه الشباب في المواجهة التي أقيمت بملعب الأمير عبدالله الفيصل أمس الأول، والتي كلفت الأول التنازل عن الصدارة والتراجع نحو الوصافة بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة، علما أن ضمك نفسه هو من بدأ إيقاف زحف الاتحاد بعد أن فرض عليه التعادل 1/1 في الجولة قبل الماضية.
ومن بين العوامل التي لعبت لمصلحة ضمك بجانب تألقه، انشغال الهلال والنصر بدوري أبطال آسيا، وخوضهما مباريات أقل، حيث لعب كل منهما حتى أمس، 7 مباريات.
أرقام خاصة بضمك
- جمع من 9 جولات 18 نقطة، وهو نصف نقاطه بالموسم الماضي (36 نقطة) من 30 جولة
- حقق 5 انتصارات كأكثر فريق تحقيقا للفوز بجانب الاتحاد
- حافظ على نظافة شباكه 4 مرات كأكثر الفرق خروجا بشباك نظيفة
- ثالث أقوى هجوم بعد الاتحاد والشباب بتسجيله 13 هدفا، وهو ذات عدد أهداف النصر والتعاون
- ثالث أقوى دفاع باستقباله 8 أهداف، ويتقدم عليه الفتح (استقبل 4 أهداف) والهلال (6 أهداف).
- مهاجمه إيميليو زيلايا سجل 7 أهداف في المركز الثاني خلف مهاجم الشباب أوديون إيغالو (8 أهداف)
- حصل على 11 نقطة بأرضه كأكثر الفرق استفادة من الأرض متساويا مع الهلال
- لم يخسر أي مباراة على ملعبه
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