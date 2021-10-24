شكرا لقرائتكم خبر سهام فارس الجنوب تصطاد الصدارة بجدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى في تاريخ الدوري السعودي لكرة القدم يتربع فريق ضمك الذي يقضي موسمه الثالث بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على صدارة الفرق عقب مرور 9 جولات.

وخطف ضمك الذي يقوده المدرب الكرواتي كريشمير ريزتش، الأنظار نتيجة المستوى المبهر والنتائج الإيجابية التي ظل يقدمها في الموسم الحالي، توجها بالحصول على 19 نقطة مهدت له الجلوس على الصدارة.

واستفاد ضمك كثيرا من فوزه الثمين على الحزم بنتيجة 1/ 0 أمس الأول في الجولة التاسعة، كما استفاد كثيرا من خسارة الاتحاد 0/ 2 أمام ضيفه الشباب في المواجهة التي أقيمت بملعب الأمير عبدالله الفيصل أمس الأول، والتي كلفت الأول التنازل عن الصدارة والتراجع نحو الوصافة بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة، علما أن ضمك نفسه هو من بدأ إيقاف زحف الاتحاد بعد أن فرض عليه التعادل 1/1 في الجولة قبل الماضية.

ومن بين العوامل التي لعبت لمصلحة ضمك بجانب تألقه، انشغال الهلال والنصر بدوري أبطال آسيا، وخوضهما مباريات أقل، حيث لعب كل منهما حتى أمس، 7 مباريات.

أرقام خاصة بضمك

