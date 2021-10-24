أحد يتمسك بصدارة السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق أحد صدارته لفرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الرابعة بفارق التسجيل عن النصر صاحب المركز الثاني والهلال الثالث.

وتغلب أحد أمس الأول على ضيفه الاتحاد 98 / 84 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الأول، وبقي الاتحاد بالمركز السادس برصيد 6 نقاط.

وتمكن فريق السلام من تحقيق أول انتصار له وقفز إلى المركز الثامن برصيد 5 نقاط بفوزه 84 / 66 على أبها الذي تراجع إلى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وتغلب الهلال على مضيفه الوحدة 66 / 63، ليصل إلى 8 نقاط بالمركز الثالث، فيما واصل الوحدة تراجعه محتلا المركز السابع بـ5 نقاط.

وفاز الفتح على الأنصار 68 / 62 ليحتل المركز التاسع بـ4 نقاط، مقابل 6 نقاط للفتح الخامس. كما تغلب النصر على ضباء 86 / 71، ليستمر في المركز الثاني بـ8 نقاط، مقابل 4 نقاط لضباء في المركز الـ11.

وجاء الأهلي في المركز الرابع بـ7 نقاط بفوزه 71 / 67 على النهضة العاشر برصيد 4 نقاط.