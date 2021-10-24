الصفا بطل المملكة للإسكواش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق إسكواش نادي الصفا لقب بطولة المملكة للشباب، التي نظمها الاتحاد السعودي للإسكواش وأقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 21 - 23 أكتوبر الحالي. وتوج المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد، فريق الصفا بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل فريق الهلال ثانيا وهجر ثالثا والوحدة رابعا.



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