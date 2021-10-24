شكرا لقرائتكم خبر النصر يبحث عن الاستشفاء بهزيمة الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث النصر عن الاستشفاء من الحالة التي خلفها خروجه من الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا على يد نده التقليدي الهلال، بعد أن خسر أمامه 1 - 2.

ويعود النصر إلى ملعبه (مرسول بارك) الذي شهد خروجه من دوري أبطال آسيا، لكن هذه المرة في بطولة مغايرة، حيث يستضيف الاتفاق في ختام مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرضية ملعب مرسول بارك.

وقبل نتائج مباريات أمس، يحتل النصر المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وله مباراتان مؤجلتان بسبب مشاركته السابقة بدوري أبطال آسيا، حيث يطمح لتحقيق الفوز اليوم لتأكيد خروجه من أحزان آسيا ومدواتها محليا.

أما الاتفاق فيمر بحالة فنية غير مستقرة أدت إلى إقالة مديره الفني الوطني خالد العطوي والاستعانة بالمدير الفني الصربي فلادان ميلويفتش، الذي يعرف النصر جيدا من خلال عمله سابقا مدربا للأهلي.

قبل المواجهة

