النصر يبحث عن الاستشفاء بهزيمة الاتفاق

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ويعود النصر إلى ملعبه (مرسول بارك) الذي شهد خروجه من دوري أبطال آسيا، لكن هذه المرة في بطولة مغايرة، حيث يستضيف الاتفاق في ختام مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرضية ملعب مرسول بارك.
وقبل نتائج مباريات أمس، يحتل النصر المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وله مباراتان مؤجلتان بسبب مشاركته السابقة بدوري أبطال آسيا، حيث يطمح لتحقيق الفوز اليوم لتأكيد خروجه من أحزان آسيا ومدواتها محليا.
أما الاتفاق فيمر بحالة فنية غير مستقرة أدت إلى إقالة مديره الفني الوطني خالد العطوي والاستعانة بالمدير الفني الصربي فلادان ميلويفتش، الذي يعرف النصر جيدا من خلال عمله سابقا مدربا للأهلي.
قبل المواجهة
- آخر مباراة للنصر بالدوري انتهت بفوزه على أبها 3 - 1
- آخر مباراة للاتفاق انتهت بخسارته 0 - 4 أمام الأهلي
- النصر في المركز الخامس (قبل مباريات أمس) برصيد 12 نقطة من 6 مباريات
- الاتفاق في المركز الـ14 (قبل مباريات أمس) برصيد 7 نقاط من 8 مباريات
- دفاع الاتفاق ثاني أضعف دفاع في البطولة، حيث اهتزت شباكه 18 مرة
- دفاع النصر ثالث أقوى دفاع بعد الفتح والهلال، حيث استقبل 8 أهداف متساويا مع ضمك والاتحاد والفيحاء
- رغم أن النصر لعب مباريات أقل، إلا أن هجومه أقوى من الاتفاق، حيث سجل 13 هدفا مقابل 12 للاتفاق
- تواجها 21 مرة بدوري المحترفين، فاز النصر 10 مرات مقابل 6 للاتفاق وتعادلا 5 مرات
- مواجهة اليوم هي الرسمية الأولى لمدرب الاتفاق فلادان ميلويفتش
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