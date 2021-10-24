شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: تذبذب أداء بيراميدز "طبيعى" وحذرت اللاعبين من قوة عزام التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، الشكر للاعبين على الفوز الصعب على حساب عزام التنزاني، موضحا أنه حذر اللاعبين من صعوبة اللقاء، نظرا لقوة المنافس الذي يستحق كل تقدير، ولكن بسبب التقدم بهدف وحيد كان هناك بعض التوتر في اللقاء خاصة في الشوط الثاني.

وشدد على أن هناك غيابات عديدة وقائمة محدودة يحاول التعامل معها في ظل غياب الجدد والمصابين ولكنه سعيد بمجهود اللاعبين وظهورهم بمستوى طيب، في ظل الظروف الحالية والغيابات العديدة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص ضاعت بسبب الخوف من ضياع الفوز والتأهل.

وأضاف إيهاب جلال إنه من الطبيعى أن يكون هناك تذبذب فى الأداء فى ظل وجود جهاز فنى جديد وطريقة لعب جديدة، إلا إن اللاعبون جميعهم أصحاب خبرات وسيستجيبون للطريقة الجديدة فى أسرع وقت.

وهنأ إيهاب جلال حارسه شريف إكرامي على وصوله إلى 100 مباراة أفريقية، ومشيدا بالحراس المميزين الذين يضمهم بيراميدز وجميعهم على المستوى المطلوب وخبراتهم تجعل الفريق منافسا على جميع البطولات.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الفوز على عزام التنزانى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي في لقاء الإياب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق السماوى لدور الـ 32 مكرر من البطولة، بعدما كانت انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.