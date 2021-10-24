شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يتصدر بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى لاعبو منتخب الكاراتيه، اليوم السبت، صدارة الترتيب العام في منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين والكبار المقامة حاليا في قبرص.

وحصد لاعبو المنتخب 25 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وست فضيات وتسع برونزيات.

وتفوق لاعبونا في أول أيام البطولة على المجر التي جاءت ثانية بإجمالي 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وتسع برونزيات.

وأكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، أن عدد الميداليات في البطولة سيزداد بمشاركة الكبار غدا الأحد، موضحا أن ما تحقق من اعتلاء للصدارة في الترتيب العام جاء بفضل الناشئين.

واختتم بأن الاتحاد طوال الفترة الماضية كان حريصا على الاهتمام بجميع الفئات العمرية، وهو ما ظهر واضحا خلال منافسات اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط.