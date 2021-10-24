شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز محيلبة يختتم موسمه بفضية "كأس الرئيس" في قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الرامي المصري عبد العزيز محيلبة، موسمه بأفضل صورة ممكنة، بعدما نجح في تحقيق الميدالية الفضية، في مسابقة كأس الرئيس التي تقام ضمن منافسات الاتحاد الدولي للرماية بمدينة لارناكا بقبرص، خلال الفترة من 14 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

وحصد محيلبة المركز الثاني في منافسات الزوجي المختلط "تراب"، بالاشتراك مع اللاعبة الإيطالية سيلفانا ستانكو، حيث شكلا فريقا مميزا استطاع أن يحل بالمركز الثاني بعد منافسة شرسة.

وأبدى محيلبة سعادته بتحقيق الميدالية الفضية، ليكلل موسمه بأفضل صورة ممكنة، حيث استطاع أن يحصد هذا المركز في مسابقة شهدت تواجد أفضل 12 راميا على مستوى العالم.

يذكر أن عبد العزيز محيلبة، كان من ضمن الرماة المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي أقيمت الصيف الماضي، لكنه لم يصل إلى الأدوار النهائية سواء في الفردي أو الزوجي المختلط مع الرامية ماجي عشماوي.

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بالمستوى المشرف الذي ظهر به محيلبة على الصعيد الدولي، مؤكدا دعم الاتحاد لكافة اللاعبين المصريين في مختلف المسابقات.

وأشار حسني، إلى أن مثل هذه المسابقات تصقل الرماة بكم كبير من الخبرات، وتتيح لهم الفرص للاحتكاك بمدارس مختلفة على المستوى العالمي.

واختتم أن الشقيقين عزمي وعبد العزيز محيلبة، دائما ما يشرفان الرماية المصرية، ويقدمان أفضل صورة لزملائهم في مختلف المسابقات القارية والدولية.