شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: أتمنى أن يكون فيوتشر مصدرا أساسيا للمنتخب وانتظروا المتعة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم على ماهر بالشكر لمجلس الإدارة على اختيارهم له، مؤكدا أن النجاح لن يأتي إلا بتعاون بين ثلاثة أطراف؛ هم الإدارة والجهاز الفني واللاعبون.

وقال ماهر، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده فيوتشر لتقديم الصفقات الجديدة: أتمنى أن يكون قوام الفريق داعما أساسيا لمنتخب مصر.

وأضاف على ماهر: أود أن ينتظر الجماهير مباريات فريقنا في كل جولة من أجل الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم الحقيقية، وأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك.

وتحدث على ماهر عن مباراته الأولى في الدوري الممتاز أمام فاركو، مؤكدا أنه لقاء صعب، لكنه لن يتنازل عن تحقيق الثلاث نقاط، وموضحا أن الهدوء سيقود الفريق لتحقيق أهدافه.

وأعلن فيوتشر عن ضم 27 صفقة جديدة قبل انطلاق الموسم، هم: