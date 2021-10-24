شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: سامي قمصان أخمد غضب لاعب الأهلي أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، أخمد غضب محمد محمود، لاعب الفريق، بسبب عدم مشاركته في لقاء الحرس الوطني اليوم بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"سامي قمصان تحدث مع اللاعب واستوعب غضبه لتجهيزه للمباريات المقبلة".

وكشف شحاتة عن حضور جونيور أجاي، لاعب فريق الأهلي، لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن موقف أجاي لدعم الفريق ومساندته، رغم الأزمة التي بينه وبين إدارة الأهلي ووضْعه على قائمة الانتظار.