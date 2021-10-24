شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: سامي قمصان أخمد غضب لاعب الأهلي أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، أخمد غضب محمد محمود، لاعب الفريق، بسبب عدم مشاركته في لقاء الحرس الوطني اليوم بدوري أبطال أفريقيا.
وأوضح كريم شحاتة، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"سامي قمصان تحدث مع اللاعب واستوعب غضبه لتجهيزه للمباريات المقبلة".
وكشف شحاتة عن حضور جونيور أجاي، لاعب فريق الأهلي، لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن موقف أجاي لدعم الفريق ومساندته، رغم الأزمة التي بينه وبين إدارة الأهلي ووضْعه على قائمة الانتظار.
وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم ، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسبق أن تعادل الأهلي في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين، وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ عل اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.