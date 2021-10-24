شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يقرر إنشاء ناد اجتماعي بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد شوبير، نائب رئيس نادى فيوتشر، أن مجلس إدارة النادى استقر على إنشاء فرع اجتماعي بالتجمع الخامس يحمل اسم فيوتشر، وذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده النادى لتقديم صفقاته الجديدة قبل انطلاق مسابقة الدورى العام للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فيوتشر مبارياته على ملعب السلام في الموسم الجديد، ويستهل فريق فيوتشر، أولى مباريات الفريق في مشواره في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد بمواجهة فاركو، في الجولة الأولى والمقرر أقامتها على استاد السلام الاثنين المقبل الموافق 25-10 في أولى مباريات الفريقين.

ويلتقي فيوتشر، مع الاتحاد السكندري، في ثاني جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة الرابعة يلتقي فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11 من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على استاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة العسكر يوم الخميس الموافق 26-11.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعاد الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على استاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر، الإسماعيلي، في مباراة تقام على استاد الإسماعيلية.