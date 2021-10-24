7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 23/ 10 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11، والمصري يهزم بطل أوغندا وينتظر الخاسر من دورى أبطال أفريقيا بالكونفدرالية.

الأهلي يهزم الحرس الوطني بسداسية فى بداية رحلة النجمة الـ11

تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم ، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. المصري يهزم بطل أوغندا وينتظر الخاسر من دورى أبطال أفريقيا بالكونفدرالية تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

عودة الحكام الأجانب للدورى المصرى.. 35 ألف دولار تسعيرة المباراة الواحدة

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، فتح الباب أمام عودة الحكام الأجانب لمباريات الدورى الممتاز الجديد دون قيود، بحيث يستطيع كل ناد استقدام حكام أجانب لأى عدد من مبارياته فى الموسم الجديد.

الأهلي يستلم الزي الجديد غدا تمهيدا لظهوره أمام الإسماعيلي

يستلم مسئولو النادي الأهلي الزي الجديد غداً الأحد، تمهيداً لظهور الفريق الأحمر به لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل خلال مواجهة الإسماعيلي في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون الزي الأساسي باللون الأحمر وهو اللون المميز للنادي الأهلي على أن يكون الزي البديل باللون الأسود، فيما تم تأجيل استلام الزي الثالث لشهر يناير المقبل حيث سيتم المفاضلة بين أكثر من لون قبل الاستقرار عليه بشكل نهائي.

علي معلول الاستثناء الوحيد.. الأهلي ينجح في تأمين لاعبيه حتى نهاية 2023

نجح مسئولو النادي الأهلي في تأمين عقود لاعبي الفريق بالكامل حتى نهاية سنة 2023، بعد تمديد عقود عدد كبير من اللاعبين مؤخرا وعلى رأسهم عمرو السولية وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم.

مباراة الزمالك وإنبى في انطلاق الدورى على ملعب بتروسبورت.. رسميًا

وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير، على تبديل إقامة اللقاء الأول مع الزمالك على ملعب بتروسبورت بدلا من مباراة الدور الثاني، حيث سيواجه الزمالك نظيره إنبي في الجولة الأولى من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد لأبو جبل قبل انطلاق الدورى

تحدث مسئولي نادي الزمالك مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في ملف تجديد تعاقده مع النادي، حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي جديد وفقا للوائح الاتحاد الدولى.