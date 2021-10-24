شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المصابين في الاتحاد السكندري قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى، من عدة غيابات قبل مواجهة نادى سموحة، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى موسم 2021/ 2022.

ويغيب عن الاتحاد في مواجهة سموحة كل من بناجمين ونادر رمضان للإصابة، في حين ما زال موقف هشام صلاح لم يتحدد بعد في ظل محاولات من الجهاز الطبي لتجهيزه، في الوقت الذى عاد فوزى الحناوى لتدريبات سيد البلد ليعلن جاهزيته.

وتأكد غياب بنجامين لـ3 أسابيع، في حين يغيب نادر رمضان لاعب الفريق الجديد القادم من الإسماعيلى لـ6 أسابيع، ليتأكد غيابه عن مباريات الفريق حتى الأول من ديسمبر المقبل.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نادى سموحة يوم الاثنين المقبل، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى موسم 2021/ 2022.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.