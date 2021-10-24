شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى بعد سداسية الحرس الوطنى: أنتظر حتى تمر العاصفة.. قوس قزح بانتظارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتشو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الفوز الكبير الذى حققه الفريق الأحمر على نظيره الحرس الوطنى النيجرى في إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، بسداسية مقابل هدف.

وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر: لقد تعلمت أنه في كرة القدم لا تخسر عندما تسقط، تخسر عندما لا تنهض، كن صبورا، أنتظر حتى تمر العاصفة، سيكون هناك قوس قزح ينتظرك، بالمناسبة العاصفة ما زالت قادمة إنها دائرة.



موسيماني

تأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نسخة 2021 /2022 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بستة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في إياب دور لـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر السبت الماضي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بنتيجة 7/2 بنتيجة مجموع المباراتين.

وبذلك يستهل الأهلي رحلة الحفاظ عل اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخه بإسقاط بطل النيجر.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي ، علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم «كهربا" ومحمد شريف.

جاءت بداية المباراة نشطة من جانب النادي الأهلي الذي ضغط مُبكراً بهدف التسجيل، وسنحت فرصة خطرة في أول دقيقة بعد مجهود فردي جيد من وليد سليمان الذي نجح في اختراق منطقة جزاء الضيوف، ومرر الكرة إلى محمد شريف، لكن الأخير أهدر فرصة التسجيل، وسددها بعيداً عن الشباك.